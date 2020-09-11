Нижегородские медики поблагодарили правительство региона за культурную программу в Москве Общество

Фото: пресс-служба правительства области

Сорок нижегородских врачей, работавших с больными коронавирусом, вернулись из Москвы, где в минувшие выходные посетили Большой театр и Государственный музей имени А.С.Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В департаменте внешних связей правительства Нижегородской области напомнили, что поездка для просмотра балета "Дон Кихот" организована в знак благодарности за героические усилия, которые были приложены специалистами региона для лечения нижегородцев в период пандемии.

Члены делегации поделились своими эмоциями и фотографиями из поездки.

"Впечатления от мероприятия останутся на всю жизнь. Мы очень рады, что нам представилась такая замечательная возможность", - рассказала главный врач 29-й клинической больницы Нижнего Новгорода Юлия Гаревская.

"До этой поездки я еще никогда не бывала в Большом театре. Мы счастливы, что нас так поддерживают, и благодарны руководству региона за организацию интересной культурной программы", - поделилась заместитель главного врача 38-й клинической больницы Нижнего Новгорода Ольга Водопьянова.

Как добавил врач Богородской ЦРБ Владимир Соловьев, для всех участников поездка стала большим праздником.

Нижегородские медики поблагодарили организаторов мероприятия и напомнили жителям региона о необходимости продолжать использовать средства индивидуальной защиты, беречь свое здоровье.

"Чем меньше пациентов с коронавирусом станет поступать в наши больницы, тем счастливее мы будем", - сказала Ольга Водопьянова.

Как заявила председатель оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, в общей сложности более 530 тысяч россиян - медицинских работников, водителей скорой помощи, добровольцев и студентов-медиков, прошедших особую подготовку, – трудились над победой в борьбе с опасной инфекцией.

Видео предоставлено пресс-службой нижегородского правительства: