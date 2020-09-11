Три нижегородские компании получат премию "Экспортер года" в ПФО Бизнес

Три нижегородские компании станут обладателями всероссийской премии "Экспортер года" в ПФО. Они победили в трех из 11 номинаций конкурса. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Суть премии

Премия "Экспортер года" - это признание заслуг компаний и индивидуальных предприятий, которые достигли значительных успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Нижегородская область на данный момент единственный регион в округе, продемонстрировавший в I полугодии рост несырьевого неэнергетического экспорта. Традиционно основными товарами при таком виде экспорта являются автотехника, пластмассы и изделия из них, продукты органической химии, масла и жиры, а также пиломатериалы.



"Нижегородская область демонстрирует хорошие экспортные результаты, и даже в этом году, несмотря на пандемию, предприятия области сумели не просто сохранить, но и увеличить поставки продукции за рубеж", - подчеркнул Глеб Никитин.

"В первом полугодии объем несырьевого неэнергетического экспорта в нашем регионе вырос на 6,5% и составил 1,43 млрд долларов. Нижегородская область – единственный субъект федерации среди крупных экспортеров округа, который продемонстрировал положительную динамику. Основу экспорта составили поставки механического оборудования, наземного транспорта спецназначения, бесшовных стальных труб, фармацевтической продукции, а также полиграфии и подсолнечного масла", - добавил Глеб Никитин.

Победителей выбрала единая окружная конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители федеральных министерств, АО "Российский экспортный центр" и предпринимательских объединений.

Кто победил

По итогам окружного этапа конкурса победа в номинации "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса", в категории "Крупный бизнес", досталась АО "Нижегородский масложировой комбинат". Предприятие специализируется на производстве маргарина, жиров, соусов, майонеза, мыла, эмульгаторов для жиров, масла подсолнечного и продуктов его переработки, а также располагает научно-исследовательским центром, осуществляющим разработки в области применения растительных жиров и масел в пищевой промышленности. Экспортные поставки компании охватывают 26 стран, включая многие государства Азии, Европы, страны Ближнего Востока (Израиль, Иран, Турцию) и США.

В номинации "Экспортер года в сфере промышленности", в категории "Крупный бизнес", победителем признано АО "Управляющая компания "Биохимический холдинг "Оргхим". Компания является разработчиком и производителем крупнотоннажных продуктов "зеленой химии", неканцерогенных технологических масел-наполнителей, использующихся при производстве шин и синтетических каучуков, производит широкий спектр лесохимических продуктов. Осуществляет экспортные поставки примерно в 30 стран мира почти на всех континентах, включая Африку (ЮАР), Южную и Северную Америку (Бразилию, Канаду, США).

ЗАО "Научно-производственное предприятие "ГИКОМ" стало лучшим в номинации "Экспортер года в сфере высоких технологий", в категории "Малое и среднее предпринимательство". Компания занимается производством гиротронных комплексов, а также разрабатывает мощные и сверхмощные вакуумные СВЧ-приборы мм-диапазона, элементы квазиоптических линий передач мм-диапазона, различные измерительные приборы и специализированные источники питания, сверхпроводящие соленоиды, а также отдельные элементы вакуумных СВЧ-приборов. Организовывает экспортные поставки в Германию, Индию, Китай, Южную Корею и Японию.