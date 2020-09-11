Замгенерального прокурора России проведет прием граждан с нижегородцами Общество

Фото: управление Генеральной прокуратуры России в ПФО

Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев проведет прием граждан с нижегородцами 17 сентября 2020 года. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области со ссылкой на управление генпрокуратуры в ПФО.



Начало в 10:30. Можно будет рассказать прокурору о соблюдении прав на получение своевременной и полной заработной платы. Также будут затронуты сферы ЖКХ и долевого строительства.

Прием граждан будет проводиться по предварительной записи в режиме видеоконференцсвязи из студий прокуратур.

Предварительная запись по телефонам (831) 414-22-20, 220-51-04 с 9:30 до 16:30.