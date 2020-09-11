"Ростелеком" поддержал экологический конкурс "Территория завтра" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

"Ростелеком" выступил партнером четвертого международного конкурса-фестиваля журналистских и творческих работ на тему экологии "Территория завтра – 2020", прошедшего в Нижнем Новгороде. Компания приняла участие в награждении победителей в номинации "ЭКОрепортаж", рассказали в пресс-службе ПАО "Ростелеком".

Авторы конкурсных работ из России, Белоруссии, Казахстана и Армении рассказали об экологических проблемах и способах их решения. Журналисты и блогеры поделились опытом внедрения в регионах сберегающих технологий и наработками в проведении волонтерских акций и просветительской деятельности по сохранению окружающей среды. Профессиональное жюри оценивало актуальность поднятых тем и оригинальность подачи.

Спецприз от "Ростелекома" получил сюжет Карачаево-Черкесской республиканской государственной телекомпании "Архыз-24". Его герой – путешественник Ярослав Пашков – вывел единомышленников на очистку горных склонов.

"В вопросах экологии важно простое человеческое неравнодушие. Личная инициатива, подвижничество в решении проблем окружающей среды способны совершить позитивные сдвиги в массовом сознании. Именно о подвижничестве рассказывает наш победитель: путешественник из Санкт-Петербурга личным примером вдохновляет людей делать чище склоны Кавказских гор", - сказал директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Дмитрий Сыров.

Ответственное обращение с отходами и мусором – определяющее условие бережного отношения к ресурсам и природе. "Ростелеком" как экологически ответственная компания вносит свой вклад в формирование технологичной среды. Разработка провайдера для управления оборотом ТБО внедрена уже в девяти российских городах.

"Тема экологии касается всех и каждого. Мы очень признательны партнерам за содействие в проведении фестиваля и поддержку журналистов, которые поднимают важные экологические проблемы. Надеемся, что их работы помогут людям задуматься и изменить свое отношение к окружающему миру", - добавила директор фестиваля "Территория завтра" Светлана Васильева.

Конкурс-фестиваль "Территория завтра" проводится для привлечения внимания к экологическим проблемам и повышения экологической грамотности населения. Организаторы – рабочая группа по экологии Общественной палаты Нижегородской области и автономная некоммерческая просветительская организация "Территория завтра" при поддержке Благотворительного экологического фонда "Цивилизация".