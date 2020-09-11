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Общество

Первый регулярный авиарейс Нижний Новгород - Саратов открывается 22 сентября

14 сентября 2020 16:02  [35] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Авиакомпания Азимут с 22 сентября приступит к выполнению перелетов между Нижним Новгородом и Саратовом. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Стригино (входит в холдинг "Аэропорты Регионов").

В пресс-службе уточнили, что это пока будет первый авиаперелет по данному маршруту. В настоящее время по данному направлению никто из авиакомпаний регулярных пассажирских перевозок не осуществляет.

Полеты запланированы два раза в неделю по вторникам и субботам. Время в пути составит 1 час 10 минут. Отправление из Нижнего Новгорода в 17:50, прибытие в аэропорт "Гагарин" Саратова - в 20:00 (на 1 час позже по времени по сравнению с мск.).

Рейсы будут выполняться на воздушных судах Sukhoi Superjet 100, вместимостью до 100 пассажиров.

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