Аварийный коллектор отремонтировали капитально на Мещерском бульваре Общество

Фото: пресс-служба АО "Нижегородский водоканал"

Нижегородский водоканал завершил капитальный ремонт участка аварийного канализационного коллектора на Мещерском бульваре, обеспечивающего водоотведение Московского, Сормовского и Канавинского районов заречной части города. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.



Канализационный коллектор диаметром 2 метра и протяженностью 11 километров построен 40 лет назад. В ходе ремонтных работ произведена очистка коллектора от тяжелого осадка и восстановление железобетонного свода коллектора.



Заместитель генерального директора АО "Нижегородский водоканал" Александр Жерноков отмечает, что необходимость реконструкции вызвана сквозной газовой коррозией железобетонного свода коллектора на участке, проходящем по Мещерскому бульвару.



"Этот объект один из самых сложных для реконструкции, глубина его залегания составляет 9 метров. Телеметрия показала практически 100-процентный износ коллектора. Из-за его ветхого состояния разработка грунта велась преимущественно ручным способом. При использовании тяжелой техники коллектор мог бы обрушиться. Кроме того, на этом участке проходит большое количество переплетений инженерных сетей. В настоящее время все работы завершены, благоустройство будет проведено до 15 сентября", - сказал Александр Жерноков.



Реконструкция этого канализационного коллектора будет продолжена, на очереди участок протяженностью 454 погонных метра от Мещерского бульвара, 5 до Мещерского бульвара, 3 корп. 3.



Напомним, в 2019 году Нижегородский водоканал провел санацию 110 метров канализационного коллектора на Мещерском бульваре в зоне образования провала.