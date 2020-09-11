Заморозки до -2° ожидаются в Нижегородской области: есть вероятность ЧС

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Синоптики прогнозируют ночью и утром 16-17 сентября в Нижнем Новгороде и области заморозки до -2°. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС).
В связи с опасными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества техногенных пожаров, которые могут вызвать неисправные системы электроснабжения, а также неисправное печное, газовое или электрооборудование.
Сотрудники МЧС просят граждан во время заморозка обратить внимание и по возможности оказать помощь людям из социально незащищенных слоев населения, организм которых, возможно, в этот период, может подвергнуться переохлаждению.
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