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Общество

"ТНС энерго НН" открывает флагманский офис "Заречный"

14 сентября 2020 16:53  [73] Общество

ПАО "ТНС энерго НН" открывает флагманский офис "Заречный". В пресс-службе компании сообщили, что с 14 сентября 2020 года клиентов "ТНС энерго НН" Канавинского, Ленинского, Сормовского и Автозаводского районов принимают в новом Центре обслуживания клиентов (ЦОК) "Заречный" по адресу: город Нижний Новгород, ул. Щербакова, 6.

Центры обслуживания клиентов ПАО "ТНС энерго НН" по адресам: проспект Ленина,27 корп. 1; проспект Союзный,2 и ул. Ефремова, 6 закрываются, объединяясь во флагманский офис "Заречный".

Таким образом, в городе Нижний Новгород теперь будут действовать два флагманских офиса для очного обслуживания физических и юридических лиц:

- "Нагорный" по адресу: Нижний Новгород, ул. Бекетова, 3б,
- "Заречный" по адресу: Нижний Новгород, ул. Щербакова, 6, пом. П2,
а также пока продолжает свою работу ЦОК по адресу: Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 5д.

На обслуживании нового ЦОК "Заречный" будут находиться около 240 тысяч частных клиентов и почти пять тысяч бизнес-клиентов. Площадь ЦОК "Заречный" составляет 1649 м2. ЦОК расположен в центре Сормовского района Нижнего Новгорода, в шаговой доступности от остановок общественного транспорта. На первом этаже здания находится операционный зал для обслуживания частных клиентов и офисы для приема юридических лиц. Все помещения оборудованы системами вентиляции и кондиционирования воздуха. ЦОК оснащён дополнительными средствами для организации доступной среды для маломобильных групп населения: пандусами, санузлом. Для обеспечения безопасности посетителей ЦОКа и персонала в здании установлены современные системы видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации, полностью покрывающие периметр здания.

В компании обратили внимание, что получить консультацию специалиста ПАО "ТНС энерго НН" можно дистанционно:

- на сайте "ТНС энерго НН" через сервис обратной связи в разделе "Помощь" -  "Написать обращение как частный клиент";

в личном кабинете и мобильном приложении на странице "Обращение в компанию";

- по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70 (операторы отвечают с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00).

Также напоминаем, что потребители могут обратиться в любой Центр обслуживания клиентов  "ТНС энерго НН" по предварительной записи.

Телефоны для записи в клиентский офис – по ссылке.

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