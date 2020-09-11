Дополнительные меры поддержки для учащихся обсудили в ЗС НО Общество

Депутаты комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству 14 сентября обсудили меры поддержки школьников и студентов. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В частности, депутаты обсудили изменения в проект закона "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование".

Согласно нововведениям появились новые льготные тарифы для школьников и студентов. 1 сентября 2020 года фактически осуществлен полный перевод льготников на оплату проезда по транспортным картам.

Теперь учащимся и студентам вместо проездных билетов на один или несколько видов транспорта предлагается универсальная транспортная карта, предоставляющая право льготного проезда на всех видах общественного транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (автобус, трамвай, троллейбус, метро) и на автомобильном транспорте в пригородном сообщении.

В рамках принятых решений существенно улучшились меры социальной поддержки учащихся, проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках, в которых не обеспечен подвоз к месту обучения школьным автобусом.

Раньше такие дети могли в течение учебного года бесплатно ездить на общественном транспорте только до школы и обратно. Сейчас для этих детей предусмотрен бесплатный проезд на различных видах общественного транспорта в городском и пригородном сообщении с неограниченным количеством поездок.

Также в ходе заседания депутаты рассмотрели изменения в законопроект "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".

В настоящее время указанная категория детей имеет право на компенсацию проезда в размере стоимости месячного проездного билета на один вид общественного транспорта по выбору получателя, за исключением летнего каникулярного периода. Законопроектом предлагается установить для детей-сирот и лиц из их числа право на бесплатный проезд во всех видах транспорта общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и на автомобильном транспорте в пригородном сообщении по аналогии с мерами социальной поддержки детей, проживающих в сельской местности.

"Стоит отметить, что еще в июне текущего года постановлением правительства Нижегородской области были приняты беспрецедентные меры, направленные на расширение социальной поддержки школьников и студентов. Депутатами было предложено внести аналогичные изменения и в региональное законодательство. Это очень важные решения. С начала учебного года эти нововведения начали действовать на территории региона и ими могут воспользоваться наши школьники и студенты", - сказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

Кроме того, в ходе заседания депутаты рассмотрели проект изменений в региональный закон "О транспортном налоге ".

Документ разработан в целях оказания государственной поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) транспортным компаниям, осуществляющим свою деятельность по коду ОКВЭД 49.41 "Деятельность автомобильного грузового транспорта", зарегистрированным на территории Нижегородской области.

Из-за введения режима повышенной готовности на территории региона введены меры, ограничивающие распространение заболевания. В результате которых, произошло значительное снижение автомобильных грузовых перевозок.

Учитывая снижение прибыли от осуществляемой деятельности, установленная ставка транспортного налога может негативным образом отразиться на экономическом положении транспортных компаний Нижегородской области, осуществляющих автомобильные грузовые перевозки.

Стоит отметить, что основную часть таких транспортных средств транспортных компаний составляют грузовые автомобили с мощностью двигателя свыше 250 л.с.

Законопроект предусматривает снижение ставки налога на 25% на 1 л.с в отношении грузовых автомобилей с мощностью двигателя свыше 250 л.с. Данная льгота окажет существенную помощь транспортным компаниям Нижегородской области.