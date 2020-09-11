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Политика

"Легитимность прошедших выборов очевидна", - Андрей Лапшин

14 сентября 2020 17:10  [54] Политика

"Легитимность прошедших выборов очевидна", - считает ректор ННГАСУ Андрей Лапшин, говоря о прошедших выборах в представительные органы власти Нижегородской области.

По его словам, члены рабочей группы по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан Общественной палаты Нижегородской области со 2 сентября контролировали ситуацию как на досрочном, так и на очном этапе выборов.

"За это время поступило всего 38 обращений о нарушениях в ходе выборов. Причем не только от наблюдателей, но и – впервые - от членов участковых избирательных комиссий, что демонстрирует высокую сознательность", - продолжил собеседник, отметив при этом, что "такое небольшое количество обращений и есть главное подтверждение легитимности".

В заключение Андрей Лапшин заявил, что о чистоте выборов также свидетельствует и отсутствие политических выступлений кандидатов в адрес своих оппонентов, и большое число зарегистрированных самовыдвиженцев.

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