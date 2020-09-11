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Политика

Пляжную зону в Шаранге благоустроили по проекту "Городская среда"

14 сентября 2020 18:25  [60] Политика

Пляжную зону в Шаранге Нижегородской области благоустроили по проекту "Городская среда". Об этом сообщает пресс-служба НРО "Единая Россия".

Итоги благоустройства территории пляжа посмотрел депутат Госдумы, член фракции "Единой России" Артем Кавинов вместе с руководством район. Общая стоимость работ составила чуть более 4 млн рублей, из них 3,73 млн рублей - федеральные средства.

"Это знаковая территория для жителей поселка. Парк был обустроен в 1967 году. Большая березовая роща, берег пруда. Как правило, здесь проходят главные мероприятия района. Федеральный проект "Городская среда" помог привести в порядок это место. Есть задача по очистке самого пруда. Договорились вместе поразмышлять, в какую программу могли бы включиться с этой задачей", - рассказал подробности Кавинов.

Напомним, в целом стоимость партийного проекта "Городская среда" в Нижегородской области составляет порядка 1,5 млрд рублей, это около 120 объектов в регионе.

Также Кавинов посетил Дом культуры в Шаранге, где в этом году по проекту "Культура малой Родины" шел текущий ремонт.

"Сумма небольшая - порядка 600 тысяч рублей, но, конечно, нелишняя, позволяет обновляться Шарангскому ДК. Сегодня – это очень востребованное учреждение. Здесь, например, были организован избирательный участок на прошедших выборах, проходят массовые мероприятия, концерты, работают кружки", - объяснил депутат. Он отметил, что в целом по Шарангскому району частниками партпроектов стали восемь объектов.

Кроме того, депутат посетил строительную площадку, где возводится новый детский сад с ясельной группой.

"В заречной части поселка не было ни одного детского сада. Активно поработала администрация, включившись в областную программу по развитию АПК. Все получилось. Здание уже под крышей, планируется в январе объект сдать. Новый детский сад – это, пожалуй, лучшая новость для поселка", - считает Кавинов.

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