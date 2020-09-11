Нижегородский центр занятости предлагает новые вакансии

Онлайн-ярмарка вакансий пройдет в Центре занятости населения Нижнего Новгорода 17 сентября 2020 года, с 9:00 до 16:00. На ней будет представлено свыше 1 200 вакансий, пояснили в центре. Средний уровень заработной платы по предлагаемым вакансиям - 26 тысяч рублей.
Нижегородцам предоставляется возможность, не выходя из дома, пообщаться с представителями кадровых служб крупных работодателей города. Соискатели смогут узнать информацию об открытых позициях в компаниях и организациях, льготах, характере и условиях работы, задать рекрутерам вопросы напрямую в чате, отправить свое электронное резюме.
Для участия в онлайн-ярмарке вакансий необходимо зайти в Интернет-ресурс Zoom с компьютера, ноутбука или сотового телефона, зарегистрироваться, выбрать предприятие и пройти собеседование с заинтересовавшими работодателями.
Онлайн ярмарка вакансий - это шанс получить самую свежую информацию и консультации "из первых рук" - у проверенных работодателей - и быстро найти работу.
График встреч с работодателями (1-й поток):
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с 9:00 до 10:00
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МП "Нижегородпассажиравтотранс" НПАП-2
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с 10:00 до 11:00
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ООО "Авторитет"
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с 11:00 до 12:00
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АО "Нижегородский завод 70-летия Победы"
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с 13:00 до 14:00
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ООО "Пром Авиа"
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с 14:00 до 15:00
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ООО "Объединенные заводы строительных конструкций"
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с 15:00 до 16:00
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ООО "Агроторг" (сеть магазинов "Пятерочка")
Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке: https://zoom.us/j/8505710802?pwd=YmRjQksrOVo2NVJnWDdIMG1pK2tmZz09
Идентификатор конференции: 850 571 0802, код доступа: 12345
График встреч с работодателями (2-й поток):
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с 9:00 до 10:00
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ООО "Телеком-Экспресс"
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с 10:00 до 11:00
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ГБУ НО ДО "Центр развития творчества детей и юношества" Нижегородской области
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с 11:00 до 12:00
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ПАО "Ростелеком" Нижегородский филиал
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с 13:00 до 14:00
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ООО "Крабер"
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с 14:00 до 15:00
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ФКУ СИЗО №1 ГУФСИН по Нижегородской области
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с 15:00 до 16:00
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ООО "Торговый дом "АГАТ"
Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке: https://zoom.us/j/99025149047?pwd=aTRlTHNqT0l2d0lQcEdoOXcrdGhQUT09
Идентификатор конференции: 990 2514 9047, код доступа: 12345
Также познакомиться с перечнем вакансий и узнать правила и порядок регистрации на Интернет-сервисе Zoom для участия в "Ярмарке" вакансий можно на сайте.
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