Нижегородский центр занятости предлагает новые вакансии Общество

Онлайн-ярмарка вакансий пройдет в Центре занятости населения Нижнего Новгорода 17 сентября 2020 года, с 9:00 до 16:00. На ней будет представлено свыше 1 200 вакансий, пояснили в центре. Средний уровень заработной платы по предлагаемым вакансиям - 26 тысяч рублей.

Нижегородцам предоставляется возможность, не выходя из дома, пообщаться с представителями кадровых служб крупных работодателей города. Соискатели смогут узнать информацию об открытых позициях в компаниях и организациях, льготах, характере и условиях работы, задать рекрутерам вопросы напрямую в чате, отправить свое электронное резюме.

Для участия в онлайн-ярмарке вакансий необходимо зайти в Интернет-ресурс Zoom с компьютера, ноутбука или сотового телефона, зарегистрироваться, выбрать предприятие и пройти собеседование с заинтересовавшими работодателями.

Онлайн ярмарка вакансий - это шанс получить самую свежую информацию и консультации "из первых рук" - у проверенных работодателей - и быстро найти работу.

График встреч с работодателями (1-й поток):

с 9:00 до 10:00 МП "Нижегородпассажиравтотранс" НПАП-2 с 10:00 до 11:00 ООО "Авторитет" с 11:00 до 12:00 АО "Нижегородский завод 70-летия Победы" с 13:00 до 14:00 ООО "Пром Авиа" с 14:00 до 15:00 ООО "Объединенные заводы строительных конструкций" с 15:00 до 16:00 ООО "Агроторг" (сеть магазинов "Пятерочка")

Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке: https://zoom.us/j/8505710802?pwd=YmRjQksrOVo2NVJnWDdIMG1pK2tmZz09

Идентификатор конференции: 850 571 0802, код доступа: 12345

График встреч с работодателями (2-й поток):

с 9:00 до 10:00 ООО "Телеком-Экспресс" с 10:00 до 11:00 ГБУ НО ДО "Центр развития творчества детей и юношества" Нижегородской области с 11:00 до 12:00 ПАО "Ростелеком" Нижегородский филиал с 13:00 до 14:00 ООО "Крабер" с 14:00 до 15:00 ФКУ СИЗО №1 ГУФСИН по Нижегородской области с 15:00 до 16:00 ООО "Торговый дом "АГАТ"

Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке: https://zoom.us/j/99025149047?pwd=aTRlTHNqT0l2d0lQcEdoOXcrdGhQUT09

Идентификатор конференции: 990 2514 9047, код доступа: 12345

Также познакомиться с перечнем вакансий и узнать правила и порядок регистрации на Интернет-сервисе Zoom для участия в "Ярмарке" вакансий можно на сайте.