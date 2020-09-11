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Общество

Нижегородский центр занятости предлагает новые вакансии

15 сентября 2020 10:26  [29] Общество

Онлайн-ярмарка вакансий пройдет в Центре занятости населения Нижнего Новгорода 17 сентября 2020 года, с 9:00 до 16:00. На ней будет представлено свыше 1 200 вакансий, пояснили в центре. Средний уровень заработной платы по предлагаемым вакансиям - 26 тысяч рублей.

Нижегородцам предоставляется возможность, не выходя из дома, пообщаться с представителями кадровых служб крупных работодателей города. Соискатели смогут узнать информацию об открытых позициях в компаниях и организациях, льготах, характере и условиях работы, задать рекрутерам вопросы напрямую в чате, отправить свое электронное резюме.

Для участия в онлайн-ярмарке вакансий необходимо зайти в Интернет-ресурс Zoom с компьютера, ноутбука или сотового телефона, зарегистрироваться, выбрать предприятие и пройти собеседование с заинтересовавшими работодателями.

Онлайн ярмарка вакансий - это шанс получить самую свежую информацию и консультации "из первых рук" - у проверенных работодателей - и быстро найти работу.

        График встреч с работодателями (1-й поток):

с 9:00 до 10:00

МП "Нижегородпассажиравтотранс" НПАП-2        

с 10:00 до 11:00

ООО "Авторитет"

с 11:00 до 12:00

АО "Нижегородский завод 70-летия Победы"        

с 13:00 до 14:00

ООО "Пром Авиа"

с 14:00 до 15:00

ООО "Объединенные заводы строительных конструкций"     

с 15:00 до 16:00

ООО "Агроторг" (сеть магазинов "Пятерочка")

Подключиться к конференции Zoom можно по ссылке: https://zoom.us/j/8505710802?pwd=YmRjQksrOVo2NVJnWDdIMG1pK2tmZz09  

Идентификатор конференции: 850 571 0802, код доступа: 12345

График встреч с работодателями (2-й поток):

с 9:00 до 10:00

ООО "Телеком-Экспресс"

с 10:00 до 11:00

ГБУ НО ДО "Центр развития творчества детей и юношества" Нижегородской области

с 11:00 до 12:00

ПАО "Ростелеком" Нижегородский филиал  

с 13:00 до 14:00

ООО "Крабер"  

с 14:00 до 15:00

ФКУ СИЗО №1 ГУФСИН по Нижегородской области

с 15:00 до 16:00

ООО "Торговый дом "АГАТ"     

Подключиться к конференции Zoom  можно по ссылке: https://zoom.us/j/99025149047?pwd=aTRlTHNqT0l2d0lQcEdoOXcrdGhQUT09

Идентификатор конференции: 990 2514 9047, код доступа: 12345

Также познакомиться с перечнем вакансий и узнать правила и порядок регистрации на Интернет-сервисе Zoom для участия в "Ярмарке" вакансий можно на сайте.

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