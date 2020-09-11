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Бизнес

НБД-Банк профинансировал бизнес-проекты в 13 моногородах России на сумму более 600 млн рублей

15 сентября 2020 10:30  [27] Бизнес

Фото: пресс-служба НБД-Банка

В НБД-Банке подвели итоги работы по финансированию субъектов МСП в моногородах за шесть месяцев текущего года. Как сообщили в пресс-службе, НБД-Банк с помощью финансовых инструментов помогает МСП реализовать инвестиционные проекты, проводит мероприятия, направленные на диверсификацию экономики моногородов, создание новых рабочих мест и развитие МСП. На территории деятельности НБД-Банка находятся 55 моногородов.

При поддержке НБД-Банка в моногородах реализуется 285 проектов с объемом кредитования более 850 млн рублей. В результате работы за первое полугодие 2020 года НБД-Банк выдал кредиты МСБ в 13 моногородах, расположенных в четырех субъектах Российской Федерации – Владимирской, Ивановской, Нижегородской и Чувашской Республике – на общую сумму 604,3 млн рублей.

"НБД-Банк на протяжении 28 лет проводит планомерную работу по финансированию проектов малого и среднего предпринимательства в шести регионах страны. Мы понимаем, как работать с бизнесом и на таких территориях, где находятся моногорода, с использованием кредитно-гарантийных инструментов банка. В условиях экономической турбулентности и нестабильности очень важно обеспечить доступ субъектов МСП к банковскому финансированию. Сотрудничество с МСП в моногородах способствует улучшению инвестиционного климата, расширению охвата потенциальных получателей льготных мер поддержки и помогает "оживить" территории с точки зрения появления новых рабочих мест", – отметил начальник управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков.

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