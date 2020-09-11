Как выбрать луковицы тюльпанов?

Тюльпаны являются великолепными цветами, которые часто можно увидеть на клумбах города весной. Их также обожают цветоводы. Сажают тюльпаны обычно осенью. Некоторые садоводы, которые делают посадки подобных цветов, волнуется о том, как подобрать луковицы.

Правильный подбор луковиц является залогом удачного выращивания таких цветов. Поэтому, если вы решили купить луковицы тюльпана, учтите советы профессиональных специалистов. Прежде всего, нужно приобрести качественный посадочный материал. Сделать это вы можете в магазине "Беккер".

Закупать луковицы необходимо заранее до того, как стартует посадочный сезон. Не следует откладывать посадку. Подходящим периодом приобретения луковиц является период с июля до сентября. В такое время луковицы находятся в спокойном состоянии. Если вы опоздаете с приобретением, то можно приобрести материалы не самого высокого качества.

Луковицы не следует покупать весной, поскольку велика вероятность того, что вам продадут товар, который просто не успели продать в прошлом году. Неизвестно, в каких условиях он хранился. Такие луковицы могут плохо размножаться или вырастать. При приобретении луковицы постарайтесь оценить внешний вид шелухи. Если шелуха тёмно-коричневого оттенка, то лучше не приобретать такую луковицу. Она будет тяжело выпускать корни. Плотная шелуха является симптомом того, что луковица росла в грунте большое количество времени. Оптимальным цветом является желто-коричневый. Сама шелуха должна быть достаточно тонкой. Допускается наличие небольших трещин на шелухе. Однако на самой луковице не должно находиться изъянов.

Величина луковицы также имеют значение. Размер должен быть примерно 5 см. Более молоденькие луковицы могут быть меньше. Внимательно изучите луковицы. На них не может быть плесени, повреждений. Лучшим видом для посадки являются мягкие луковицы, у которых уже стал расти стебель.

У луковицы стебель должен быть немного заметный, но не кончик стебля, который пророс. Дно хорошей луковицы всегда должно быть плотным. На нём не должны прослеживаться бугорки у корня. Также луковица должна являться довольно плотной и увесистой. Если она лёгкая, вероятно, она является подгнившей. Ведь тюльпаны подвержены грибковым заболеваниям. Если выкопать луковицу, нужно просушить ее на свежем воздухе в течение примерно недели. Яркое солнце подсушивает посадочный материал, делает его менее подверженным грибковым заболеваниям.

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