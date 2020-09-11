Итоги выборов в Думу Нижнего Новгорода обсудят 16 сентября участники эксперт-клуба ФоРГО Политика

Нижегородский филиал Фонда развития гражданского общества, совместно с партнерами, продолжает цикл экспертных дискуссий, посвященных избирательному процессу.

Как отмечают организаторы, сентябрьская встреча посвящена анализу итогов ЕДГ в стране и ее тема "Итоги выборов в Думу Нижнего Новгорода в 2020 году" фокусирует внимание экспертного сообщества на актуальной специфике регионального и местного избирательных процессов.

Участникам дискуссии будет предложено обсудить следующие вопросы:

- городская Дума VII созыва – перспективы диалога с населением города.

- новые политические акторы и их влияние на формирование политической и избирательной повестки.

- политтехнологические новации в избирательном процессе 2020 года и социально-политические эффекты, которые они порождают.

В дискуссии примут участие известные нижегородские эксперты – политологи и социологи, журналисты, представители институтов власти и общественных организаций.

Заседание Эксперт-клуба пройдет 16 сентября в 14:00 в конференц-зале "Горький" отеля "Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin" (Нижний Новгород, Театральная площадь, д.1).

Информационными партнерами проекта являются нижегородские информагентства – "НТА-Приволжье", "Нижний Сейчас", "АПН-НН", "НИА Нижний Новгород", "Полит-НН. РУ", "Правда ПФО". Вход для журналистов свободный.