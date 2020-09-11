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Экономика

Товарооборот Нижегородской области со Скандинавскими странами вырос на 44% с начала года

15 сентября 2020 11:11  [64] Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

Товарооборот Нижегородской области со странами Скандинавского полуострова в I полугодии вырос на 44,3% и составил 64,6 млн долларов. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Скандинавские страны занимают важное место в географической структуре нижегородского экспорта. Наши торговые отношения отличаются стабильностью: почти 40 предприятий региона традиционно сотрудничают с норвежскими, шведскими и финскими компаниями в самых различных отраслях", – подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области отметил положительную динамику экспортных поставок в Норвегию, Швецию и Финляндию. Так, товарооборот с Финляндией увеличился с января по июнь на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 38,5 млн рублей, со Швецией – в 1,9 раза, до 15 млн долларов, с Норвегией – в 5,5 раза, до 11,1 млн рублей.

"Важно, что при увеличении товарооборота нижегородские компании наращивают экспорт продукции в скандинавские страны. Наш регион поставляет в эти государства в основном продукты неорганической химии, пластмассы и изделия из них, бумагу и картон, а также металлы, котлы, оборудование и механические устройства", - добавил Глеб Никитин.

Как сообщила руководитель департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева, экспорт в Швецию в I полугодии вырос в 7,2 раза, до 8,2 млн долларов. В структуре поставок преобладали минеральное топливо и продукты перегонки нефти (71,7%), а также продукция неорганической химии (15,8%).

В 2,3 раза, до 1,5 млн долларов, увеличился экспорт в Норвегию: половина от общего объема вывоза пришлась на древесину и изделия из нее (57%), еще четверть – на изделия из черных металлов (25,7%). Жители страны-контрагента также потребляют жиры и масла, произведенные в Нижегородской области (15,8%).

Экспорт продукции региона в Финляндию вырос на 62,3% и составил 21,9 млн долларов. Предприятия области снабжают эту страну минеральными продуктами, топливно-энергетическими товарами, продукцией химической промышленности, древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями, электрическими машинами и оборудованием.

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", в рамках которого планируется увеличить объемы несырьевого неэнергетического экспорта.

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