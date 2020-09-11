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Происшествия

Сразу три пешехода и один велосипедист погибли на дорогах Нижегородской области 14 сентября

15 сентября 2020 11:32  [60] Происшествия
ДТП в Арзамасе 14 сентября

ДТП в Арзамасе 14 сентября

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Сразу три пешехода и один велосипедист погибли на дорогах Нижегородской области только за 14 сентября. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

В частности, в Дзержинске 32-летний водитель на автомобиле Mercedes сбил пешехода, идущего по проезжей части. Личность погибшего установить пока не удалось, на вид ему 70 лет.

В Сормовском районе Нижнего Новгорода на ул. Кима 25-летняя девушка-водитель (стаж менее года), управляя Suzuki, сбила 66-летнего мужчину, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 

В Арзамасе 45-летний водитель, управляя ВАЗ 111730, насмерть сбил ученика 11 класса, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Ковернинском районе 52-летний водитель, управляя Volkswagen без госномера, наехал на велосипедиста, пересекающего проезжую часть перед близко идущим транспортом. В результате ДТП 39-летний велосипедист погиб.

Кроме того, в трех других ДТП в Городце, Дзержинске и Московском районе Нижнего Новгорода пострадали еще один велосипедист и два пешехода.

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