"Единая Россия" получила около 78% мандатов в Нижегородской области Политика

"Единая Россия" получила около 78% мандатов в Нижегородской области по предварительным данным облизбиркома. Об этом сообщили в НРО партии.

Напомним, 13 сентября 2020 года в Нижегородской области проходил Единый день голосования. В Дзержинске состоялись дополнительные выборы депутата Законодательного собрания. В 26 районах и 12 городских округах региона прошли муниципальные выборы. Полностью избирались городские Думы Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Сарова, Бора, Кулебак, Чкаловска и городского округа Навашинский. Кроме того, в 11-ти вновь образованных муниципальных округах избирали депутатов представительных органов первого созыва.

Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил избирателей за оказанную поддержку и неравнодушное отношение к происходящим в регионе процессам.

"В этом году избирательная кампания проходила в достаточно непростых условиях, связанных с распространением коронавируса. С одной стороны была ограничена возможность лично встречаться с избирателями, с другой - кандидаты могли проявить себя, помогая тем, кто столкнулся с трудностями. Возросло также значение работы кандидатов в социальных сетях, ставших эффективной коммуникационной площадкой", - отметил Глеб Никитин.

"Для тех, кто получит депутатские мандаты, наступает очень ответственное время. Важно как можно больше общаться людьми, участвовать в решении проблем. Даже локальный вопрос может очень много значить для развития территории", - добавил Глеб Никитин.