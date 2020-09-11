"Выборы в Нижегородской области прошли достаточно чисто, нет причин оспаривать результаты", - Андрей Дахин Политика

Политолог, заведующий кафедрой философии и политологии РАНГХ и ГС Андрей Дахин прокомментировал Единый день голосования

"Можно с уверенностью говорить о том, что выборы прошли в Нижегородской области достаточно чисто, нет причин оспаривать результаты или сомневаться в легитимности", - сказал Андрей Дахин.

"Нужно отметить, что хорошо сработали общественные наблюдатели в кооперации с государственными службами, которые призваны сохранить и обеспечить надлежащий порядок в ходе голосования. Оперативно действовали группы наблюдателей при Общественной палате Нижегородской области. Они достаточно живо изучали появлявшиеся в сетях жалобы, замечания или претензии. Фиксировали, разоблачали недостоверные сведения. Появление этого механизма, на мой взгляд, - это шаг вперед в направлении обеспечения чистоты и устойчивости избирательной системы", - добавил он.

"Но, с другой стороны, можно привести положительные примеры и иного характера. В одной из ситуаций они выявили манипуляции с документацией в одной из избирательных комиссий и оперативно сработали совместно с контролерами и полицией. Это хороший правовой опыт, только так и можно решить задачу достоверности голосования", - рассказал политолог.

"Хочу подчеркнуть, что данный порядок нужно закреплять. Оперативное взаимодействие общественных наблюдателей и официальных структур обеспечивают надзор за сохранением порядка на выборах", - считает эксперт.

"Из особенностей я бы отметил, что выборы проходили достаточно тихо с точки зрения провозглашения основными партиями каких-то партийных платформ, программ. Явка была бы больше, если бы все партии заявили свои программные ориентиры. Мажоритарная система сдвинула выборы "во дворы", к персоналиям. Это, я думаю, снизило привлекательность процесса для некоторых нижегородских избирателей", - подытожил Андрей Дахин.