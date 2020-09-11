Эвакуатор - помощник на дороге

Каждый водитель хоть раз в своей жизни но вызывал эвакуатор. Кто-то столкнулся с этим видом техники не по своей воле – машину увезли на штрафстоянку. Другим пришлом вызывать спецтехнику, потому что машина сломалась или попала в ДТП и доставить ее до СТО можно только таким способом. Третьи не могли выбраться с загородной трассы и услуги простого трактора были бессильны.

Как не крути, эвакуатор – техника нужная, а, бывают случаи, он просто необходим. Однако, автоинспекторы считают, что используют эту технику водители по принуждению. Эвакуатор в Красном селе https://www.pit-stop24.ru/evakuator/krasnoe-selo дешево - отличная возможность решить проблему с машиной и не ломать голову, как доставить транспорт в город до ближайшего СТО.

Что такое "эвакуатор"?

Эвакуатор – это транспортное средство с узкой специализацией. Нужен он для того, чтобы транспортировать аварийные машины до места назначения, погрузить их и выгрузить.

Эвакуатор может вытащить машину из грязи, доставить в место ремонта после ДТП или поломки. Но, чаще всего, их используют для доставки автомобилей на штрафстоянку из-за нарушения правил дорожного движения или если транспортное средство было неправильно припарковано.

Эвакуатор – это небольшой грузовичок, на котором установлен кран-манипулятор или имеется лебедка. Рядом с кабиной установлена платформа с ребрами. Подобная поверхность выбрана не просто так. На гладкой поверхности автомобиль сложно удержать, а ребристая поверхность удерживает машину под наклоном и не дает ей съехать при транспортировке.

Платформу можно с уверенностью назвать эстакадой. На ней также есть специальные крепления, которыми крепят пострадавшее авто. Во время эвакуации машина не скатится с платформы.

Виды эвакуаторов

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Эвакуатор с лебедкой нужен для легкового транспорта, а вот машина с краном-манипулятором используют для грузовых машин.

Кран-манипулятор потребуется в чрезвычайных ситуациях. К примеру:

Если машина обездвижена полностью; Если авто слетело в обрыв; Если коробка передач перестала функционировать или не работает замок зажигания; Проблемы с подвеской; В случае, если осуществляется погрузка машины в фуру для дальнейшей перевозки; При перевозке грузов нестандартных габаритов.

Манипулятор используют и при проблемах со спортивными машинами.

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