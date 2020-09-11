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Общество

Глеб Никитин провел рабочую встречу с Вячеславом Фетисовым

15 сентября 2020 13:27  [29] Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области, руководитель рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" Глеб Никитин провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы РФ, Послом доброй воли ООН, спецпредставителем ООН по делам Арктики, членом президиума Совета Московской городской организации Всероссийского общества охраны природы Вячеславом Фетисовым.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, в ходе встречи обсуждалась реализация и корректировка национального проекта "Экология".

"Нижегородская область - очень значимый для страны регион. Экологическое направление, за которое вы отвечаете в Госсовете, - важнейшее для будущего России. Нам обязательно нужно развивать эту тему на мировом уровне. Для того чтобы ликвидировать накопленный в прошлом экологический ущерб, нужны большие средства. Важно показать миру, что мы ведем эту работу, у нас есть государственные программы, но, не объединив усилия, мы не сможем добиться желаемого результата", - сказал Вячеслав Фетисов.

"У нас в регионе реализуется огромное количество мероприятий в рамках национального проекта "Экология". Например, по проекту "Чистая страна" будут ликвидированы крупные свалки в границах городов. Одна из таких – Шуваловская - недавно вошла в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. И деньги на ее ликвидацию уже заложены в федеральном бюджете. Мы не останавливаемся на достигнутых результатах. Сегодня ведем работу по включению других опасных объектов региона в госреестр", - пояснил Глеб Никитин.

Как подчеркнул губернатор, сейчас в рамках рабочей группы Государственного совета ведется работа над предложениями по корректировке нацпроекта "Экология". В частности, Глеб Никитин рассказал, что в рамках корректировки рассматривается предложение дополнить национальный проект отдельным проектом по научному сопровождению экологической деятельности, просвещению и воспитанию в этой сфере.

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.

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