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Происшествия

Задержан подозреваемый в нападении на нижегородских школьников

15 сентября 2020 13:49  [28] Происшествия

Мужчина, подозреваемый в нападении на школьников, задержан в Советском районе. Об этом сообщили в региональном СУ СК. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

По версии следствия, на прошлой неделе, вечером 11 сентября, на бульваре 60 лет Октября мужчина напал на незнакомых ему школьников. Угрожая ножом, мужчина похитил у 13- и 14-летних подростков телефоны, после чего скрылся с места преступления.

Подозреваемый задержан. Им оказался 29-летний ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств нижегородец. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

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