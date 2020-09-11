Ситуационный центр рассказал о нарушениях на выборах депутатов в Нижегородской области Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сообщения о 16 нарушениях поступили во время выборов в представительные органы власти Нижегородской области. Об этом сообщил руководитель Ситуационного центра Общественной палаты региона Евгений Семенов на пресс-конференции 15 сентября 2020 года

Именно 16 раз мобильные группы Ситуационного центра совместно с юристами выезжали на избирательные участки, чтобы проверить заявку от общественных наблюдателей. Также проверялись заявки, обнаруженные аналитическим центром в открытых источниках.

Как пояснил Евгений Семенов, основная часть обращений оказалась фейками.

Так, например, в сети распространялось сообщение, что наблюдателям не дают ознакомиться со списками избирателей. Проверка показала, что наблюдателям запрещали внимательно изучать книгу, что позволило бы посчитать количество голосов и запомнить личные данные избирателей. Часто заявки касались таких погрешностей, как наличие карандашей на столе или открытия избирательного участка на две минуты позже.

"Муссирование такого рода сообщений, их мультиплицирование – если они появлялись в одном источнике, мгновенно тиражировались сразу по множеству каналов - преследовали определенную цель. Она состояла в навязывании общественному мнению представления о тотальном нарушении избирательного процесса, дискредитации политической системы. Но эта цель не была достигнута. Корпус общественных наблюдателей, который неотрывно следил за процессом, давал совершенно иную информацию. На участках все было спокойно, нарушений избирательных прав граждан не зафиксировано, заявлений от самих избирателей не поступало", - сказал Евгений Семенов.

В свою очередь руководитель рабочей группы ОПНО по мониторингу реализации избирательных прав граждан Валентина Цывова сообщила, что на участках соблюдались санитарно-эпидемические требования. Школьные помещения были оборудованы рециркуляторами, проход на большинство избирательных участков осуществлялся через разные входы, избирателям выдавались средства индивидуальной защиты.

В целом, члены Общественной палаты констатировали, что "выборы прошли спокойно".

"За этим стоит очень большой опыт общественного наблюдения. Когда наблюдатели непартийные у них нет необходимости кричать, что выборы нечестные, если их кандидат набрал мало голосов. Они следят за соблюдением прав граждан. Что явка ниже чем, на выборах за изменения в Конституцию РФ – это естественно. Здесь локальные выборы. Мы вышли на новый этап участия граждан в голосовании. Если граждане хотят участвовать в управлении страной, они должны ходить на выборы. Но люди не сразу могут это осознать. Чистота проводимых выборов показывает, что их голос влияет на ситуацию. Происходит массовое воспитание", - отметил Роман Стронгин.

СПРАВКА:

На выборах работали 800 общественных наблюдателей, 635 из них непосредственно на избирательных участках. За время предварительного этапа и в Единый день голосования Ситуационный центр провел 14 сеансов видеосвязи с общественными наблюдателями, в штаб поступило более 5 000 звонков.