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Общество

Поликлинику планируется построить в Автозаводском районе

15 сентября 2020 14:15  [75] Общество

Фото: с сайта rosreestronline.ru

Аукцион на право заключения договора аренды участка под будущее строительство поликлиники в пройдет в Нижнем Новгороде в октябре. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Речь идет об участке около дома № 34А по ул. Мончегорской в Автозаводском районе. Вид разрешенного использования - амбулаторно-поликлиническое обслуживание. Кадастровый номер участка 52:18:0040257:2356, площадь 1661 кв.метр.

Начальный размер ежегодной арендной платы установлен в размере 301 тысяча рублей.

Открытый аукцион пройдет 23 октября.

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