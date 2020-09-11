Поликлинику планируется построить в Автозаводском районе

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Аукцион на право заключения договора аренды участка под будущее строительство поликлиники в пройдет в Нижнем Новгороде в октябре. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.
Речь идет об участке около дома № 34А по ул. Мончегорской в Автозаводском районе. Вид разрешенного использования - амбулаторно-поликлиническое обслуживание. Кадастровый номер участка 52:18:0040257:2356, площадь 1661 кв.метр.
Начальный размер ежегодной арендной платы установлен в размере 301 тысяча рублей.
Открытый аукцион пройдет 23 октября.
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