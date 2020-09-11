"Будущее нашего города во многом зависит от того, за каких депутатов мы проголосовали", - Сергей Дмитриев Политика

Ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев прокомментировал итоги муниципальных выборов в Думу Нижнего Новгорода.

"Сейчас говорят о некоторых нарушениях, допущенных на прошедших выборах. Если они и были на самом деле, разбираться с ними предстоит соответствующим органам. Что касается выборов, прошедших на моем избирательном участке, в родной школе, все прошло в обычном режиме, замечаний в ходе голосования не зафиксировано. На участках, расположенных на территории Нижегородского технического университета, также замечаний ни к членам избирательных комиссий, ни к организаторам выборов не было.

В целом с сожалением можно отметить невысокую явку на выборах в городскую Думу Нижнего Новгорода. Хотя число кандидатов было немалым: это и представители различных партий, и самовыдвиженцы, то есть было из кого выбирать. Видимо, горожане не придают муниципальным выборам должного значения. Хотя будущее нашего родного города во многом зависит от того, за каких депутатов мы проголосовали и кого сами выбрали в представительный орган местной власти", - сказал Сергей Дмитриев.