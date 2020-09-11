Банк "Открытие" аккредитовал еще десять жилых комплексов в ПФО Бизнес

Банк "Открытие" аккредитовал еще десять жилых комплексов в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Речь идет о жилищных комплексах в Чебоксарах, где аккредитацию "Открытия" получили ЖК "Микрорайон "Новый Город" (застройщик – компания "Инкост, АО "Иско-Ч"), ЖК "Ясная поляна" ("Честр-Инвест"), микрорайоны "Олимп", "Радужный", "Авкарель" и "Премьер" ("Отделфинстрой") и ЖК "Микрорайон Новая Богданка" ("Стройтрест №3") и Микрорайон "Солнечный" (ГК "Удача").

Кроме этого были аккредитованы ЖК "Ньютон" (застройщик – ГК "УралДомСтрой") и ЖК "Погода" ("Девелопмент-Юг") в Перми.

Покупатели квартир в аккредитованных жилых комплексах получили возможность оформить ипотечный кредит в банке "Открытие" по упрощенной процедуре и на льготных условиях.

При покупке квартиры в аккредитованном ЖК клиентам банка нет необходимости самостоятельно предоставлять документы по объекту залога, и, соответственно, нести затраты на их подготовку. В данном случае кредитная организация уже провела оценку и проверку объекта. К числу дополнительных "плюсов" для покупателей можно отнести и уменьшение времени выхода на сделку.

В настоящее время банк "Открытие" предлагает ипотечные кредиты на покупку квартир на этапе строительства непосредственно у застройщика. В частности, в рамках "Госпрограммы 2020" действует льготная ставка – 5,99% годовых.

Напомним, что банк "Открытие" с 18 августа снизил ставки по базовым программам ипотечного кредитования. При этом для зарплатных и корпоративных клиентов продолжают действовать специальные условия. Кроме того, банк "Открытие" продолжает прием заявок помпрограмме "Семейная ипотека".