Последние новости рубрики Общество
15 сентября 2020 16:12  [93] "Аэрофлот" изменил правила перевозки животных
15 сентября 2020 15:41  [69] Уренская ЦРБ начала получать медоборудование в рамках нацпроекта "Здравоохранение"
15 сентября 2020 15:24  [78] Нижегородский и рязанский водоканалы подписали меморандум о сотрудничестве
15 сентября 2020 14:30  [97] "ЭнергосбыТ Плюс" призывает клиентов перейти на электронные квитанции и сохранить природу
15 сентября 2020 14:15  [122] Поликлинику планируется построить в Автозаводском районе
15 сентября 2020 13:59  [483] Коронавирус за прошедшие сутки подтвердился у 78 жителей Нижнего Новгорода
15 сентября 2020 13:27  [117] Глеб Никитин провел рабочую встречу с Вячеславом Фетисовым
15 сентября 2020 13:17  [161] "В нашей стране на уровне государства определена цель - к 2030 году достигнуть цифровой зрелости", - Дмитрий Чернышенко
15 сентября 2020 12:55  [159] Роспотребнадзор пока не регистрирует заболеваний гриппа среди нижегородцев
15 сентября 2020 12:19  [543] Стали известны новые данные о заболевших коронавирусом нижегородцах
Общество

Уренская ЦРБ начала получать медоборудование в рамках нацпроекта "Здравоохранение"

15 сентября 2020 15:41  [69] Общество

Фото: пресс-служба правительства области

Уренская ЦРБ начала получать медоборудование в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам губернатора, на покупку оборудования было выделено 49 млн рублей из федерального бюджета.

Сейчас в Уренской больнице уже установлен новый КТ-томограф, готовятся документы на покупку современного аппарата УЗИ.

"Ранняя диагностика особенно важна в таких сферах, как лечение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Качественные исследования позволяют врачам определить дальнейшую тактику. Очень важно, что такое оборудование поступает в районные центры и делает обследования доступнее", - объяснил Глеб Никитин.

Новый компьютерный томограф стоимостью 32 млн рублей ввели в эксплуатацию еще в конце августа, но, чтобы работать на этом современном оборудовании, специалистам пришлось пройти дополнительное обучение.

"Установка компьютерного томографа - новый этап в жизни нашей больницы и иное качество обслуживания. Компьютерного томографа здесь не было с октября 2019 года, нашим пациентам приходилось ездить за 60 километров, в Шахунью, чтобы получить эту медицинскую услугу. Установка КТ-томографа в больнице существенно поможет нам в работе и послужит скорейшему выздоровлению пациентов", - сказал главный врач Уренской ЦРБ Андрей Сазонов.

Как сообщал ранее Глеб Никитин, в 2020 году по нацпроекту за счет средств федерального и областного бюджетов планируется приобрести для медучреждений региона 7 рентгеновских цифровых аппаратов, 19 современных аппаратов ультразвукового исследования, 8 ЛОР-комбайнов, оборудование для офтальмологических кабинетов. Также ожидается закупка 7 аппаратов для проведения ФГДС, оборудования для лабораторной диагностики и реабилитации.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
Гавриловка
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph