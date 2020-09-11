Уренская ЦРБ начала получать медоборудование в рамках нацпроекта "Здравоохранение" Общество

Фото: пресс-служба правительства области

Уренская ЦРБ начала получать медоборудование в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам губернатора, на покупку оборудования было выделено 49 млн рублей из федерального бюджета.

Сейчас в Уренской больнице уже установлен новый КТ-томограф, готовятся документы на покупку современного аппарата УЗИ.

"Ранняя диагностика особенно важна в таких сферах, как лечение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Качественные исследования позволяют врачам определить дальнейшую тактику. Очень важно, что такое оборудование поступает в районные центры и делает обследования доступнее", - объяснил Глеб Никитин.

Новый компьютерный томограф стоимостью 32 млн рублей ввели в эксплуатацию еще в конце августа, но, чтобы работать на этом современном оборудовании, специалистам пришлось пройти дополнительное обучение.

"Установка компьютерного томографа - новый этап в жизни нашей больницы и иное качество обслуживания. Компьютерного томографа здесь не было с октября 2019 года, нашим пациентам приходилось ездить за 60 километров, в Шахунью, чтобы получить эту медицинскую услугу. Установка КТ-томографа в больнице существенно поможет нам в работе и послужит скорейшему выздоровлению пациентов", - сказал главный врач Уренской ЦРБ Андрей Сазонов.

Как сообщал ранее Глеб Никитин, в 2020 году по нацпроекту за счет средств федерального и областного бюджетов планируется приобрести для медучреждений региона 7 рентгеновских цифровых аппаратов, 19 современных аппаратов ультразвукового исследования, 8 ЛОР-комбайнов, оборудование для офтальмологических кабинетов. Также ожидается закупка 7 аппаратов для проведения ФГДС, оборудования для лабораторной диагностики и реабилитации.