Последние новости рубрики Бизнес
15 сентября 2020 16:03  [53] Руководители банка и группы "Открытие" вошли в топ-1000 лучших менеджеров России-2020
15 сентября 2020 15:17  [69] Банк "Открытие" аккредитовал еще десять жилых комплексов в ПФО
15 сентября 2020 10:30  [125] НБД-Банк профинансировал бизнес-проекты в 13 моногородах России на сумму более 600 млн рублей
14 сентября 2020 14:14  [247] Три нижегородские компании получат премию "Экспортер года" в ПФО
14 сентября 2020 13:45  [206] Нижегородская стройкомпания погасила долги по зарплате после прокурорской проверки
14 сентября 2020 09:15  [309] Застройщик дома по пл.Минина не уведомил дольщиков о переносе сроков строительства
11 сентября 2020 17:21  [260] Банк "Открытие" аккредитовал четыре жилых комплекса Ижевска
11 сентября 2020 13:40  [245] АПЗ будет выпускать титановые импланты для фиксации позвоночника
10 сентября 2020 10:45  [265] Нижегородские предприниматели получили поручительства на развитие бизнеса
09 сентября 2020 15:48  [506] Стали известны планы Ростеха по индустриальному парку взрывчатых веществ в Дзержинске
Бизнес

Руководители банка и группы "Открытие" вошли в топ-1000 лучших менеджеров России-2020

15 сентября 2020 16:03  [53] Бизнес

Президент- председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов вошел в число "ТОП-1000 российских менеджеров" Ассоциации менеджеров и ИД "КоммерсантЪ". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Ежегодный рейтинг включают ведущих топ-менеджеров компаний различных отраслей экономики и масс-медиа.

Вице-президент, директор департамента коммуникаций, пресс-секретарь президента-председателя правления банка "Открытие" Анна Кантер-Амелькина второй год подряд возглавила рейтинг лучших директоров по общественным и корпоративным связям коммерческих банков.

В число победителей в различных номинациях от банка "Открытие" также вошли: первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Левин, руководитель блока маркетинга и коммуникаций Евгений Сидоров, старший вице-президент, руководитель блока по работе с персоналом Елена Салихова, руководитель IT-блока Сергей Русанов, директор Центра по взаимодействию с органами государственной власти Андрей Зорин, вице-президент, директор юридического департамента Александр Полуянов.

Кроме того, в рейтинг 1000 лучших топ-менеджеров России вошли представители страховых компаний группы банка "Открытие": генеральный директор, председатель правления компании "Росгосстрах" Геннадий Гальперин, коммерческий директор компании "Росгосстрах" Олег Меркулов, финансовый директор "Росгосстраха" Евгений Решетин, директор по персоналу "Росгосстраха" Дмитрий Лаврентьев, директор по корпоративному управлению "Росгосстраха" Алексей Печенкин, директор по корпоративным коммуникациям страховой компании "Росгосстрах Жизнь" Ольга Постоленко.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
Гавриловка
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph