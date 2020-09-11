Мужчина погиб под обломками стены нежилого дома в Починковском районе

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Мужчину придавило обломками стены нежилого частного дома в п. Шагаево Починковского района 15 сентября 2020 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Кирпичная кладка дома по адресу: ул. Верхняя, д. 16 обвалилась в 14:05 при проведению работ по ее демонтажу.
Тело 40-летнего мужчины обнаружили местные жители. Они же и извлекли его из под обломков.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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