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Происшествия

Мужчина погиб под обломками стены нежилого дома в Починковском районе

15 сентября 2020 16:11  [61] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Мужчину придавило обломками стены нежилого частного дома в п. Шагаево Починковского района 15 сентября 2020 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Кирпичная кладка дома по адресу: ул. Верхняя, д. 16 обвалилась в 14:05 при проведению работ по ее демонтажу.

Тело 40-летнего мужчины обнаружили местные жители. Они же и извлекли его из под обломков.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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