"Аэрофлот" изменил правила перевозки животных Общество

"Аэрофлот" изменил правила перевозки животных с 15 сентября 2020 года. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл со ссылкой на официальный сайт авиакомпании.

Теперь один пассажир сможет перевозить в самолете только один контейнер с домашним питомцем.

Уточняется, что в перевозке может находиться только одно животное. Исключение сделано для котят и щенков – их можно перевозить в салоне самолета, но с условием – не более трех таких животных в контейнере, причем их общий вес не может превышать 8 кг. Также оговаривается возраст: старше 8 недель, но не старше 6 месяцев.

"Если вы решили взять в путешествие своего питомца, обязательно сообщите об этом при бронировании, покупке авиабилета или по телефонам контакт-центра не позднее чем за 36 часов до времени отправления рейса, указанного в расписании, поскольку перевозка животных производится только с согласия авиакомпании", – отметили в компании-перевозчика.

В "Аэрофлоте" напомнили, каких животных можно перевозить на рейсах авиакомпании. В частности, это кошки, собаки (в том числе и служебные собаки кинологической службы), птицы, хорьки, фретки, сурикаты, фенеки, лори, декоративные ежи, мини-кролики, игрунки.

Запрещается перевозить в самолетах "Аэрофлота" собак брахицефальных пород – это животные с плоской мордой. Например, бульдоги, мопсы и пекинесы. Авиакомпания не разрешает перевозить грызунов, пресмыкающихся, членистоногих, крупных хищников, а также больных и подопытных животных.

Напомним, летом 2020 года комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направил в Минтранс и компанию "Аэрофлот" предложения об изменении правил перевозки животных. В частности, предлагалось увеличить разрешенный вес питомцев для провоза в салоне самолета с восьми до десяти килограммов, а также позволить пассажирам выкупать соседнее кресло для перевозки питомцев в переносках. Поводом для этой инициативы стал ряд ЧП при транспортировке собак в багажных отсеках самолетов.