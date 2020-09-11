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Политика

Нижегородские власти объяснили ситуацию с Давидом Мелик-Гусейновым

15 сентября 2020 17:25  [2967] Политика
Давид Мелик-Гусейнов

Давид Мелик-Гусейнов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство Нижегородской области разъяснило ситуацию, которая сложилась с заместителем главы региона Давидом Мелик-Гусейновым.

Как сообщал вчера “Ъ-Приволжье”, в марте 2020 года Давид Мелик-Гусейнов был назначен заместителем губернатора Нижегородской области, однако при этом он не вышел из состава учредителей ООО "Кавминводы Фарм" – семейного аптечного бизнеса в Пятигорске, который возглавляет его отец. Это является нарушением ст. 12.1 ФЗ "О противодействии коррупции" которая регламентирует запрет на участие чиновников в предпринимательской деятельности.

Сегодня в правительстве региона пояснили, что губернатор Глеб Никитин поручил проверить данные обстоятельства.

Предварительные итоги проверки показали, что ООО "Кавминводы ФАРМ" не имеет лицензию на торговлю розничными лекарственными средствами с 2015 года. Кроме того, компания с 2014 года в целом не осуществляет финансовую деятельность. Ранее статус индивидуального предпринимателя и учредителя ООО был прекращен Давидом Мелик-Гусейновым на основании личного заявления.

В ходе проверки также выяснилось, что ранее существовал ИП Д.Мелик-Гусейнов, который не осуществляет финансовую деятельность с 2015 года.

В правительстве добавили, что в подтверждение данной информации отправлены официальные запросы в регистрирующие органы.

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