Уровень урожайности зерновых в Нижегородской области в 2020 году на 6 га превышает прошлый год Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Уровень урожайности зерновых в Нижегородской области в 2020 году на 6,2 га превышает прошлогодний показатель.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области, информация о ходе уборочной кампании была представлена депутатам комитета Законодательного собрания по агропромышленному комплексу.

На сегодняшний день убрано около 1,5 млн тонн зерновых культур без учета кукурузы. Предполагается, что сбор урожая будет увеличен.

"Результаты уборочной кампании, достигнутые в этом году, рекордные за последние 15 лет. На сегодня убрано порядка 550 тысяч га и намолочено 1,515 млн тонн зерновых. Приятно отметить, что мы ставим рекорды не завершив уборочную кампанию", - сказал председатель комитета по агропромышленному комплексу Игорь Тюрин.

"Также стоит отметить принципиально высокий уровень урожайности – 28,4 га, в прошлом году он был 22,2 га. Такие показатели дают основания думать, что Нижегородская область полностью обеспечила себя фуражным, продовольственным зерном", - добавил он.

В ходе уборочной кампании также ведется проверка качества зерна. По оперативным данным, проверено качество 322 тысяч тонн зерна пшеницы (36% от валового сбора), из них к продовольственной пшенице отнесено 152 тысяч тонн или 47% от проверенного количества. К кормовой – 170 тыс. тонн или 53% от проверенного количества.

В ходе заседания парламентарии поддержали постановление Законодательного собрания об обращении к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву о совершенствовании мер в сфере оздоровления крупного рогатого скота от лейкоза.

Дело в том, что в России треть поголовья крупного рогатого скота заражена лейкозом, а сама болезнь диагностирована более чем в 60 субъектах страны. Нижегородская область не стала исключением.

Мероприятия по борьбе с лейкозом приводят к большим затратам на замену инфицированного поголовья, диагностику, карантин завезенного скота, изоляцию зараженных животных и на другие ветеринарные и санитарные мероприятия, что причиняет значительный экономический ущерб сельскому хозяйству.

По мнению депутатов ЗС НО, единственным нормативным правовым актом в данной сфере являются "Правила по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота", которые в настоящее время требуют существенной актуализации.

Авторы обращения просят рассмотреть вопрос о разработке федеральной программы, предусматривающей единый комплекс мер по диагностике, контролю, финансовому и научно-методическому обеспечению борьбы с лейкозом, а также актуализации нормативно-правового регулирования в данной сфере.

"Более 60 регионов России имеют проблему лейкоза коров, особой формы рака крови, который влияет на здоровье рогатого скота, на объемы производства молока. В нашей области эта проблема тоже есть. У нас существует программа по уменьшению лейкозного стада, но на ее реализацию требуется порядка 2 млрд рублей. Процедура подразумевает под собой отделение лейкозных коров от здоровых. Это очень сложная и дорогостоящая процедура. Собственных ресурсов на это не хватает. Депутатами была актуализирована эта тема, изучены нюансы и на основе имеющихся данных подготовлено соответствующее обращение", - пояснил Игорь Тюрин.