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Общество

Сорок км дорог планируется отремонтировать в Спасском районе в следующем году по нацпроекту

16 сентября 2020 10:21  [46] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Сорок км дорог планируется отремонтировать в Спасском районе в следующем году по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На данный момент специалисты Главного управления автомобильных дорог области провели приемку работ этого сезона в Спасском районе. Там отремонтировали 2 км полотна у села Масловка и деревни Скучиха от автомобильной дороги-подъезда к селу Спасское.

"До ремонта движение по этой дороге было затруднено. Множественные ямы создавали опасность для водителей. При этом дорога ведет сразу к нескольким населенным пунктам. При создании дорожного покрытия специалисты использовали самые современные технологии. Вообще в Спасском районе в этом году мы отремонтировали 10 километров дорог. В следующем планируем увеличить объем и привести в нормативное состояние 40 километров дорог", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ремонт основания дорожного полотна на участке в Спасском районе выполнили с применением технологии ресайклинга. Это экономичный способ укрепления основания дороги смесью из срезанного покрытия, вяжущих материалов и цемента. По прочности смесь можно сравнить с железобетонными конструкциями в строительстве. Такое основание значительно увеличивает износостойкость дорожной "одежды". После этого на основание укладывается слой асфальтобетона.

Также в рамках ремонта был уложен выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, проведена подсыпка и планировка обочин. Стоимость работ по госконтракту составила 14,8 млн рублей.

Напомним, региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км.

По поручению Глеба Никитина контракты на проведение дорожных работ по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" были заключены в 2019 году. Это позволило подрядчикам рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступить к ремонту дорог.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.

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