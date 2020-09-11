Последние новости рубрики Происшествия
16 сентября 2020 11:19  [94] Житель Балахны пострадал при разрыве снаряда
16 сентября 2020 11:01  [93] Работники "Русполимета" осуждены за присвоение имущества предприятия
15 сентября 2020 16:11  [202] Мужчина погиб под обломками стены нежилого дома в Починковском районе
15 сентября 2020 15:53  [245] Нижегородец впал в кому после ДТП с КАМАЗом
15 сентября 2020 13:49  [260] Задержан подозреваемый в разбойном нападении на нижегородских школьников
15 сентября 2020 12:45  [446] Школьника дважды сбили на дороге в Арзамасе, он погиб
15 сентября 2020 11:32  [578] Сразу три пешехода и один велосипедист погибли на дорогах Нижегородской области 14 сентября
11 сентября 2020 16:19  [390] Мост обрушился в Семеновском районе, - прокуратура
11 сентября 2020 14:17  [389] Водитель Chevrolet сбил двух школьниц в п.Ильино, одна девочка с переломами сейчас в больнице
11 сентября 2020 14:16  [394] Проверка организована в Нижнем Новгороде по информации о травмировании детей на качели
Происшествия

Работники "Русполимета" осуждены за присвоение имущества предприятия

16 сентября 2020 11:01  [93] Происшествия

Работники ПАО "Русполимет" из Кулебак осуждены за присвоение и пособничество в присвоении вверенного имущества предприятия. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Дополнительных подробностей дела пока нет.

 

СПРАВКА:

ПАО "Русполимет" - металлургический и металлообрабатывающий комплекс с полным производственным циклом - от выплавки широкого спектра специальных сталей и сплавов до изготовления кольцевых заготовок и дисков различной геометрии и широкого диапазона типоразмеров для нужд авиадвигателестроителей, предприятий атомного, энергетического и общего машиностроения, производителей ракетно-космической техники и многих других отраслей промышленности. Предприятие создано в октябре 2005 года путем слияния ОАО "Кулебакский металлургический завод" и ЗАО "Кулебакский кольцепрокатный завод".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Помогать легко
Гавриловка
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph