Работники "Русполимета" осуждены за присвоение имущества предприятия Происшествия

Работники ПАО "Русполимет" из Кулебак осуждены за присвоение и пособничество в присвоении вверенного имущества предприятия. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Дополнительных подробностей дела пока нет.

СПРАВКА:

ПАО "Русполимет" - металлургический и металлообрабатывающий комплекс с полным производственным циклом - от выплавки широкого спектра специальных сталей и сплавов до изготовления кольцевых заготовок и дисков различной геометрии и широкого диапазона типоразмеров для нужд авиадвигателестроителей, предприятий атомного, энергетического и общего машиностроения, производителей ракетно-космической техники и многих других отраслей промышленности. Предприятие создано в октябре 2005 года путем слияния ОАО "Кулебакский металлургический завод" и ЗАО "Кулебакский кольцепрокатный завод".