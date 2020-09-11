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Житель Балахны пострадал при разрыве снаряда. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД. Мужчине 30 лет.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. По предварительной информации, мужчина пытался разобрать боеприпас, но он сдетонировал. ЧП случилось накануне, 15 сентября, на ул.Пионерской в посёлке Гидроторф. Мужчина получил множественные травмы и был госпитализирован.
Следственно-оперативной группой ОМВД России по Балахнинскому району и специалистами ОМОН управления Росгвардии РФ проведён осмотр места происшествия. В ходе осмотра изъяты фрагменты предмета, конструктивно схожего с боеприпасом.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов). Проводится расследование.
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