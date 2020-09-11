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Культура и отдых

Главную площадь благоустроили в Васильсурке

16 сентября 2020 14:07  [76] Культура и отдых

Главную площадь благоустроили в п.Васильсурк Воротынского района в рамках нижегородского проекта "Вам решать". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Проект инициирован губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

"С высоты Васильсурска, поселка на холме, открываются потрясающие виды. Ими можно любоваться и со знаменитого Шишкина мыса, а теперь – и с благоустроенной площади. В рамках "Вам решать" здесь установлены сцена, игровая зона, озеленена территория", - отметил Глеб Никитин.

"В 2020 году в городском округе Воротынский благоустраивается пять общественных пространств, в том числе в поселке Васильсурске по областной программе "Вам решать". Жители и гости Васильсурска активно участвовали в голосовании по конкретному отбору проектов, в принятии дизайнерских решений, в контроле за ходом строительства. Надеюсь, что такой же общественный контроль будет осуществляться за сохранностью использования и дальнейшего улучшения этой территории, и она станет любимым местом отдыха и новых встреч васильчан", - отметил глава администрации г.о. Воротынский Алексей Солдатов.

Напомним, что в 2019 году муниципалитеты представили более 200 проектов, из которых по итогам выбора жителей в этом году будут реализованы 103. В региональном бюджете на 2020 год на их финансирование заложено 900 млн рублей.

О необходимости повышать роль инициативного бюджетирования в стране заявил президент РФ Владимир Путин.

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