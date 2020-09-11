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Водитель ВАЗ пострадал, вылетев с виадука в Выксе. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, накануне рано утром, 15 сентября в районе дома №10 по Навашинскому шоссе в Выксе 21-летний водитель отечественного автомобиля превысил скорость, не справился с управлением. В результате, автомобиль вылетел с виадука, упав рядом с железнодорожными путями.
Молодого человека госпитализировали с черепно-мозговой травмой.
По факту произошедшего проводится проверка.
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