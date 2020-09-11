Нижегородская область вошла в топ-10 регионов России, представивших идеи для развития страны Политика

Нижегородская область вошла в топ-10 регионов России, представивших идеи для развития страны. Об этом сообщили в Фонде "Росконгресс".

Сбор перспективных идей для устойчивого развития страны проводился в рамках подготовки к форуму "Сильные идеи для нового времени", который проводят Агентство стратегических инициатив и фонд "Росконгресс".

В топ-10 регионов, лидирующих по количеству представленных на краудплатформу решений, вошли Москва (1939 идей), Самарская область (863), Нижегородская область (738), Республика Башкортостан (615), Краснодарский край (584), Санкт-Петербург (543), Республика Татарстан (529), а также Новгородская (470), Ростовская (437) и Новосибирская (349) области. Авторы топ-100 идей смогут представить их в Сочи 11 и 12 ноября.



Участники конкурса разместили на краудплатформе почти 15 тысяч решений по перезагрузке экономики страны, социальной и технологической сфер. Наряду с обычными жителями России свои идеи на краудплатформе разместили ведущие отраслевые эксперты, главы регионов, известные бизнесмены и звёздные блогеры. Так, свои идеи выдвинули губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Мурманской области Андрей Чибис. В общей сложности в проекте оказалось задействовано более 200 тысяч участников со всей страны.

"Оказаться в пятерке самых активных регионов всегда приятно, но особенно, когда речь идет об инновациях и новых прогрессивных технологиях. Нижегородский IT-сектор активно развивается: в нашем регионе много компаний и специалистов, не просто разбирающихся в технологиях, но и способных разработать и внедрить свои идеи, достойные для тиражирования в других регионах и даже странах. Я уверен, что в этой сфере импортозамещение не просто возможно, но должно стать одним из национальных приоритетов. Спасибо авторам всех 738 идей из Нижегородской области, поданных для участия в форуме! Мою идею вы тоже можете найти на платформе. Желаю победителям достойно представить свой регион в ноябре в Сочи!", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.