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Бизнес

Банк "Открытие" запустил сервис для мгновенной проверки контрагентов из Китая

16 сентября 2020 15:15  [50] Бизнес

Банк "Открытие" предложил предпринимателям - участникам ВЭД бесплатный сервис проверки контрагентов из Китая. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе уточнили, что услуга доступна в интернет-банке "Бизнес портал" в разделе "Проверка контрагента".

Проверка осуществляется через платформу "Синьхуа" по государственным реестрам КНР, корпоративной базе данных Qichach и базе данных судебных решений OpenLaw.

"Мы обслуживаем тысячи малых и средних предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Проверка иностранного партнера и снижение возможных рисков, прежде всего рисков мошенничества и юридических, является крайне актуальной задачей. Использование сервиса по проверке китайских контрагентов — это быстрый способ получить сведения о потенциальном партнере. Он поможет клиентам банка "Открытие" проверить юридические данные о компании, уполномоченных лицах и учредителях перед тем как заключить контракт и совершить необходимые платежи", - комментирует заместитель директора департамента развития среднего бизнеса банка "Открытие" Татьяна Асмаковец.

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