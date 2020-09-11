Нижегородец, посадивший за руль сына-подростка, пытался откупиться от ГИБДД коньяком Общество

Житель Балахны пытался дать взятку сотруднику полиции за несоставление протокола на своего сына, которого сам же посадил за руль автомобиля. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Как установлено в судебном заседании, 46-летний мужчина разрешил своему 16-летнему сыну сесть за руль. Позднее автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Во избежание наказания мужчина положил в патрульный автомобиль купюру номиналом в 1 тысячу рублей и бутылку армянского коньяка. Сотрудник ДПС отдал деньги и спиртное. Далее мужчина вернул "презент" в патрульный автомобиль и добавил еще 1 тысячу рублей, но сотрудник полиции отказался принять и деньги, и коньяк.

Суд признал жителя Балахны виновным и назначил штраф в размере 5 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.