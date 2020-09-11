"Во время выборов к избирательным комиссиям применялись технологии психологического давления", - Евгений Семенов Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"На выборах депутатов в Нижегородской области определенные политические группы использовали технологии информационно-психологического давления на избирательные комиссии", - сообщил НИА "Нижний Новгород" политолог, руководитель ситуационного центра Общественной палаты региона Евгений Семенов.

"Это делалось достаточно интенсивно открытым способом. Цель этого – выбить людей из нормального психологического состояния и заставить их совершать ошибки, а потом сообщать об этих ошибках. Человек в состоянии стресса начинает допускать такие погрешности, которые никогда бы не совершил. В каких-то случаях эти методы достигали своих целей", - добавил он.

Евгений Семенов пояснил, что наблюдатели от партий или члены комиссии с правом совещательного голоса по малейшим неточностям, как то лежащий на столе карандаш, писали жалобы и требовали ответы.

"В день поступало по 80 сообщений о нарушениях, хотя раньше этот показатель был около 20. Представители партий очень агрессивно требовали устранения нарушений, которые таковыми вообще не являлись. Это дестабилизировало обстановку. Причем это были одни и те же по методичке сделанные сообщения с разных избирательных участков", - сказал политолог.

"И информация об этих нарушениях активно транслировалась по всем каналам. У человека, который читает социальные сети, создавалось ощущение тотальных нарушений на выборах. На самом деле, главным критерием, который важно учитывать – информация от самих избирателей. Ситуационный центр от них жалоб на нарушение своих прав не получал", - заключил Евгений Семенов.