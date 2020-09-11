"Поддержка местных инициатив - пример эффективного взаимодействия власти и жителей", - Глеб Никитин Общество

Объем финансирования программы поддержки местных инициатив в Нижегородской области в 2021 году составит 365 млн рублей. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Объем работ по программе очень серьезный. В 2020 году осуществляется 467 проектов. Более 60% инициатив в 42-х муниципалитетах уже реализовано. Лидер по количеству проектов – Уренский район, где сдано в эксплуатацию 27 объектов. Также большое количество местных инициатив реализуется в Дальнеконстантиновском, Воскресенском, Городецком районах и в городе Бор. Где-то уже полностью выполнили работы, например, в Арзамасском, Ветлужском, Бутурлинском районах", - сказал Глеб Никитин.

Он добавил, что остальные объекты будут введены в строй до конца текущего года.

"Главам муниципалитетов необходимо контролировать этот процесс и поддерживать контакт с жителями. Люди участвовали в обсуждении проектов, вкладывали собственные средства, поэтому отношение к работам должно быть максимально ответственное. Нельзя обманывать ожидания жителей", - предупредил губернатор.

Глеб Никитин подчеркнул, что, несмотря на непростые экономические условия, принято решение сохранить финансирование программы на следующий год в полном объеме.

"Предполагается, что размер областной субсидии составит 365 млн рублей. Таким образом, поддержка инициатив жителей сохранится в полном объеме. Объявление конкурсного отбора проектов на 2021-й запланировано на ноябрь текущего года. Хочу поблагодарить всех, кто уже воплотил инициативы в жизнь, и пригласить в программу снова. Поддержка местных инициатив - пример эффективного взаимодействия власти и жителей", - отметил губернатор.