"Явку на выборах в текущих эпидемиологических условиях можно считать достойной", - Маргарита Красилевская Политика

Председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская прокомментировала явку в Единый день голосования 13 сентября

"Общая явка на выборах в Нижегородской области в единый день голосования составила 22,6%. Возможно, она не самая высокая, но в нынешних условиях это достойный показатель. Явка на муниципальных выборах традиционно невысокая, а сейчас, в условиях сложной эпидемиологической ситуации, она еще снизилась, что закономерно", - пояснила Маргарита Красилевская.

"В Нижнем Новгороде, на выборах депутатов городской думы, явка составила более 15%. На дополнительных выборах депутата Законодательного собрания по округу №11 явка составила 16,76%, что тоже считаем весьма достойным. Особенностью этой кампании стало то, что не применялись нормы о прикреплении по месту нахождения избирателей, в то же время было предусмотрено досрочное голосование, которое продолжалось со 2 сентября", - отметила Маргарита Красилевская.

Уполномоченная по правам человека Нижегородской области Оксана Кислицына подчеркнула, что практически на всех избирательных участках, которые посетили сотрудники аппарата омбудсмена, присутствовали наблюдатели, причем была зафиксирована их повышенная активность.

"Когда обращения наблюдателей конструктивные – это всегда хорошо. Когда они нацелены на то, чтобы каким-то образом помешать работе избирательных комиссий, создается напряженная обстановка на ряде участков. Я думаю, что это все решаемо, не впервые на выборах такая ситуация происходила, и у избирательной комиссии хватает компетенций, чтобы решить данные вопросы. Со стороны наблюдателей обращения были связаны в основном с тем, где их разместили, по поводу того, что как-то не так ознакомили с документами избирательных комиссий", - рассказала Оксана Кислицына.

Маргарита Красилевская добавила, что на нескольких участках были зафиксированы случаи, когда наблюдатели злоупотребляли своими правами.

"Некоторые наблюдатели просили комиссию ознакомить их со списком избирателей. Комиссия знакомила, а наблюдатели пытались эти списки ксерокопировать или сфотографировать, что напрямую запрещено законом. Также были обращения о том, что наблюдателей разместили далеко и им было плохо видно. В сложившихся эпидемиологических условиях есть необходимость соблюдать социальную дистанцию, как членам избирательных комиссий, так и наблюдателям. По всем этим случаям мы проводили доскональные проверки", - пояснила председатель облизбиркома.

В свою очередь, председатель Общественной палаты Нижегородской области Роман Стронгин подчеркнул, что подготовке общественных наблюдателей сейчас уделяется особое внимание.

"Мы стараемся привлечь в качестве наблюдателей молодежь, студентов. Они - завтрашние лидеры, поэтому пусть узнают, как это выглядит изнутри. Это повышает их статус среди товарищей и близких, к тому же обеспечивает достоверность работы избирательных комиссий. В этом году у нас в области работали 818 наблюдателей. Их учили, снабжали графиками, распределяли по участкам. Если у наблюдателей возникали замечания, они передавали нам информацию, и мы посылали свою мобильную группу добровольцев. Таких групп было 16, с ними всегда находился специалист по избирательному праву. Показательно, что на этих выборах не было заявлений от избирателей", - сказал Роман Стронгин.

Председатель избирательной комиссии Нижнего Новгорода Марина Мамонова рассказала о совместной работе избирательных комиссий с правоохранительными органами, отметив, что нарушений, которые бы не позволяли с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей, выявлено не было.