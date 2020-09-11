"Выборы показали, что политическая конструкция устойчива и работает эффективно", - Александр Прудник Политика

Нижегородские эксперты обсудили итоги выборов в думу Нижнего Новгорода в ходе круглого стола нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества 16 сентября 2020 года.

Руководитель нижегородского филиала ФоРГО Евгений Семенов констатировал общероссийскую тенденцию прагматизации выборов. Вслед за федеральными коллегами, он считает, что их идеологическое содержание не привлекает электорат.

По мнению профессора НФ НИУ ВШЭ Сергея Кочерова, Гордума сегодня не авторитетна.

"Она проявила себя как орган, никак не влияющий на жизнь нижегородцев. Депутаты работают, принимают решения, но жители этого не чувствуют, что влияет на явку", - пояснил он.

Профессор РАНХиГС Андрей Дахин заявил, что низкая явка является упущением власти, которая должна поддерживать уровень гражданской активности. Нижегородцев, не участвовавших в голосовании, он назвал "черным ящиком", содержимое которого для власти не известно.

С ним согласился член правления АНО "Минин-Центр", директор ИА "Нижний Сейчас" Сергей Раков, предположив, что было бы правильно ввести показатели явки на выборах в критерии эффективности губернаторов.

"Политические силы сделали ставку на использование соцсетей и допустили принципиальную ошибку – шла агитация "за" или "против", но не было агитации за явку", - высказал свое мнение старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник. Но в результате он пришел к выводу, что выборы показали устойчивость и эффективность действующей политической системы.

Политтехнолог Сергей Мощенков также посчитал агитацию недостаточной.

"Рекламы было немного, партии не воевали публично. В общественном сознании выборы не существовали. Они были в головах только тех, кто непосредственно касался этих выборов", - сказал он.

Политический обозреватель Андрей Вовк отметил, что новый состав Думы Нижнего Новгорода отличается от предыдущих. Если раньше в составе органа основную часть составляли бизнесмены, то в новом составе - представители Общественной палаты, журналисты, молодежь.

Сергей Раков заявил, что прошедшие выборы не имеют ничего общего с соревнованиями политических элит. Он считает, что новая Дума будет более открытой к общению с избирателями, но каков будет результат от этого, пока неизвестно.

Профессор РАНХиГС Андрей Дахин добавил, что состав Гордумы соответствует социальной структуре населения. Причем в нее вошли представители разных партий, что свидетельствует, по его мнению, об устойчивом развитии многопартийной системы в регионе.

Важность партийной системы при поддержке кандидатов подчеркнул и профессор РАН, директор ИМОМИ ННГУ им. Лобачевского, депутат VII созыва Михаил Рыхтик. Таким образом он объяснил провал самовыдвиженцев.