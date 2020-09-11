Сразу семь автомобилей столкнулись в Балахнинском районе, пострадал один человек Происшествия

Сразу семь автомобилей столкнулись в Балахнинском районе накануне вечером, 16 сентября. Об этом сообщили в региональном УГИБДД. При этом, пострадал один человек. У него диагностированы только ушибы и ссадины.

Массовая авария произошла таким образом: 26-летний водитель ехал на автомобиле Лада Гранта, не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Volkswagen Touareg, Subaru Impreza, ВАЗ 217230, Citroën C4 Picasso, Nissan Qashqai и ГАЗ 37053.