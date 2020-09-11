"Прошедшие выборы можно назвать абсолютно легитимными", - Роман Стронгин Политика

Председатель Общественной палаты Нижегородской области, президент ННГУ им. Н.И. Лобачевского Роман Стронгин прокомментировал результаты прошедших в Нижегородской области выборов.

"Выборы можно назвать абсолютно легитимными. Каких-либо серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на исход волеизъявления, наблюдатели не зафиксировали. Конечно, были какие-то мелкие, незначительные непреднамеренные нарушения, но они бывают на всех выборах. Люди начинают привыкать к тому, что за ходом голосования внимательно следят не профессиональные политики, не представители каких-либо партий, а объективные, незаинтересованные, неполитизированные наблюдатели. Я сам объехал пять избирательных участков, везде всё прошло спокойно, без эксцессов", - рассказал он.

"Самая большая, бросающаяся в глаза особенность — низкая явка. Но она вполне объяснима. Совсем недавно люди голосовали за изменения в Конституции. Решались важнейшие для граждан страны вопросы — безопасности и справедливости. Явка была, как и следовало ожидать, высокой - порядка 70%. Неудивительно, что по сравнению с этими вопросами выборы в местные органы власти многие восприняли как несущественные, на которые можно не тратить время, проведя выходные на садовых участках. Тем не менее, сомневаться в легитимности состоявшегося голосования не приходится", - резюмировал он.