"Мы одержали важную победу, но впереди нам предстоит очень много работы", - Андрей Турчак Политика

В этом году выборы проходили в 83 регионах России. Велось более девяти тысяч избирательных кампаний. Всего замещалось более 78 тысяч мандатов. "Единая Россия" закрыла своими кандидатами 97% из них. Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак во время заседания президиума Генсовета рассказал о том, что свою роль сыграло и обновление списков партии — около половины из кандидатов ранее не участвовали в публичной политике. Каждый десятый из них работает в медучреждениях.

"В Единый день голосования явка избирателей составила 43,06%. Средний результат "Единой России" на основных выборах — почти 72% голосов и на уровне органов местного самоуправления — 77% всех замещаемых мандатов", — сказал Андрей Турчак.

Он отметил, что партия выиграла довыборы в Госдуму во всех округах, где выдвигала своих кандидатов. Кроме того, все кандидаты в губернаторы, которых партия поддержала или выдвинула на выборы, победили. На выборах в законодательные собрания регионов "Единая Россия" взяла 343 мандата из 464, то есть почти 74%. В административных центрах партия получит 568 мандатов из 808 (70,3%). При этом там, где выборы в муниципальные советы проходили исключительно по одномандатным округам, партия показала хорошие результаты везде.

"Единая Россия" получила 76% мандатов в органах местного самоуправления. По словам Андрея Турчака, это самый массовый уровень выборов — депутаты здесь ближе всего к людям. Во многих регионах партии удалось значительно укрепить свои позиции.

"В Единый день голосования мы вновь подтвердили свой статус ведущей политической силы страны, доказали, что успех прошлого года не был случайным. Мы были и остаемся партией-лидером, причем на всех уровнях власти", — отметил секретарь Генсовета "Единой России".

Высокие результаты партии он объяснил системной работой с людьми — повестка "Единой России" отвечает запросам общества. Это, в частности, влияет на предстоящие выборы в Госдуму.

"Победа — лишь средство для реализации курса Президента, повышения качества жизни граждан, стабильного развития нашей страны. Так что для наших коллег, которые победили на выборах, это только начало. Доверие людей мало заслужить, его надо еще и оправдать. Все те обязательства, которые вы брали на себя, нужно реализовать. По сути ЕДГ-2020 входит в единый двухлетний электоральный цикл, кульминацией которого станут выборы в Государственную Думу. Мы одержали важную победу, но впереди нам предстоит очень много работы. Наша цель — конституционное большинство, то есть более 300 мандатов в новом парламентском созыве. Задача сложная, но на минувших выборах был сделан важный шаг в этом направлении", — резюмировал Андрей Турчак.

Напомним, 13 сентября 2020 года в Нижегородской области проходил Единый день голосования. Кандидаты от "Единой России" лидируют в большинстве прошедших избирательных кампаний. По предварительным данным, партия получает порядка 79% процентов от общего числа вакантных мандатов в регионе. В дополнительных выборах депутата Законодательного собрания по одномандатному избирательному округу №11 наибольшее количество голосов набрал Евгений Люлин (65,26%). Представители партии взяли 26 из 35 мандатов в городской Думе Нижнего Новгорода. В муниципальных образованиях кандидаты "Единой России" получили 79,5% мандатов.

"Прошедшее голосование открыло новую страницу в истории представительных органов власти региона. Впереди у каждого из тех, кто получит депутатский мандат, большая работа в интересах родных городов, районов и городских округов. Это серьезный труд вне зависимости от того, сколько людей там живет. С каждым нужно общаться, постоянно работать над тем, чтобы территория, которую представляет депутат, становилась лучше и комфортнее. Именно муниципальный уровень власти назвал самым близким к людям Президент России Владимир Путин", - сказал секретарь регионального отделения партии, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В Дзержинске состоялись дополнительные выборы депутата Законодательного собрания. В 26 районах и 12 городских округах региона прошли муниципальные выборы. Полностью избирались городские Думы Нижнего Новгорода, Арзамаса, Дзержинска, Сарова, городских округов город Бор, Кулебаки, Чкаловск, Навашинский. Кроме того, в 11-ти вновь образованных муниципальных округах избирали депутатов представительных органов первого созыва.