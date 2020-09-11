Председателю ЗС НО Евгению Лебедеву вручили знак отличия комитета Госдумы по обороне "За заслуги" Политика

Председателю Законодательного собрания Нижегородской области Евгению Лебедеву вручен знак отличия комитета Государственной Думы по обороне Федерального Собрания России "За заслуги" на заседании комитета регионального парламента по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма 16 сентября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания.



Награда вручена спикеру регионального парламента за совершенствование законодательства в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Законодательным Собранием Нижегородской области в тесном сотрудничестве с комитетом Госдумы по обороне, Федеральной антимонопольной службой РФ, представителями общественных объединений промышленников и предпринимателей проведена большая работа по совершенствованию федерального законодательства о государственном оборонном заказе.

Были выработаны предложения по внесению изменений в федеральный закон "О государственном оборонном заказе", часть из них одобрена и принята Госдумой России.