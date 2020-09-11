Участок дороги по ул.Челюскинцев перекроют до конца сентября Общество

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Участок дороги около дома № 10 по ул.Челюскинцев в Автозаводском районе перекроют до конца сентября. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Ограничения будут действовать с утра 18 сентября до утра 30 сентября.

Также будет перекрыто движение по улице Машинной в Сормовском районе - у дома № 38/2 по пр.Кораблестроителей, с вечера 18 сентября до утра 21 сентября.

Ограничения будут введены и на улице Дружбы в Ленинском районе, напротив дома 9б. Запрет на движение транспорта на этой территории будет действовать с вечера 18 сентября до утра 20 сентября.

Автомобилистам настоятельно рекомендуется использовать данную информацию при планировании поездок по городу.