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Общество

Участок дороги по ул.Челюскинцев перекроют до конца сентября

17 сентября 2020 13:30  [365] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Участок дороги около дома № 10 по ул.Челюскинцев в Автозаводском районе перекроют до конца сентября. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Ограничения будут действовать с утра 18 сентября до утра 30 сентября.

Также будет перекрыто движение по улице Машинной в Сормовском районе - у дома № 38/2 по пр.Кораблестроителей, с вечера 18 сентября до утра 21 сентября.

Ограничения будут введены и на улице Дружбы в Ленинском районе, напротив дома 9б. Запрет на движение транспорта на этой территории будет действовать с вечера 18 сентября до утра 20 сентября.

Автомобилистам настоятельно рекомендуется использовать данную информацию при планировании поездок по городу.

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