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Общество

"Воспитатели детских садов как волшебники открывают детям дверь в мир взрослых", - Евгений Лебедев

27 сентября 2020 09:33  [32] Общество

"Воспитатели и работники дошкольных учреждений как волшебники открывают детям дверь в мир взрослых", - сказал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Лебедев, поздравляя нижегородцев с профессиональным праздником.

"Несмотря на то, что этот праздник еще совсем молодой, его истоки находятся в далеком 1863 году. Именно тогда в Санкт-Петербурге открылся первый детский сад в России", - напомнил он.

Председатель регионального парламента назвал дошкольный возраст крайне важным и ответственным периодом в жизни каждого ребенка и родителя.

"В это время формируется личность человека, закладываются базовые ценности, происходит сложнейший процесс социализации, развиваются физические, интеллектуальные и моральные качества. Воспитывать детей – это не просто работа, это призвание", - отметил он.

"Вы, сочетая в себе доброту, терпение, ответственность, теплоту, мудрость, любовь, ласку, заботу, всегда будете незаменимыми помощниками всех родителей. Примите слова искренней благодарности за ваш чуткий, кропотливый труд. В ваших руках самое дорогое – наши дети, а значит и наше будущее. Желаю крепкого здоровья, жизненных сил, энергии и благополучия!", - заключил Евгений Лебедев.

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